Отец MiyaGi научил западных хирургов ломать рёбра девушек ради сужения талии
Отец Miyagi Казбек Кудзаев в последние дни стал известен за пределами России благодаря своему методу создания «талии Барби», который привлек внимание издания NY Times. Вместо традиционного удаления рёбер, его техника включает контролируемый надлом рёбер с последующей фиксацией их положения с помощью корсета.
Ученики Кудзаева уже применяют этот метод в таких городах, как Майами и Лос-Анджелес, тщательно следуя всем нюансам его техники для достижения желаемого результата. В России интерес к данной процедуре также высок — хирург выполняет по две-три операции в день.
Несмотря на критику за потенциальные риски, Кудзаев уверен в безопасности своего подхода и стремится предложить женщинам более надёжную альтернативу радикальным операциям для достижения «идеальных» пропорций.
