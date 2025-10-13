Отец MiyaGi научил западных хирургов ломать рёбра девушек ради сужения талии

13 октября 2025, 21:06

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Отец Miyagi Казбек Кудзаев в последние дни стал известен за пределами России благодаря своему методу создания «талии Барби», который привлек внимание издания NY Times. Вместо традиционного удаления рёбер, его техника включает контролируемый надлом рёбер с последующей фиксацией их положения с помощью корсета.