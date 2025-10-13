Останки умершего 15 лет назад мужчины нашли после потопа из-за сильных дождей
В испанской Валенсии после сильных дождей обнаружен скелет мужчины, пропавшего 15 лет назад, сообщает издание El Caso.
Жители дома на улице Луиса Фенолле в районе Фонтсанта столкнулись с проблемой затопления из-за забитого водостока на крыше. Вода затопила квартиру пенсионера, который давно не проявлял себя. Никто не сообщал о его исчезновении, и соседи предполагали, что он переехал в дом престарелых. Однако сильный потоп заставил соседей обратиться в страховую компанию. Спасатели проникли в квартиру через окно и среди мусора и голубиных гнезд обнаружили скелет. Предполагается, что он принадлежит владельцу квартиры, которому сейчас должно быть 86 лет.
Эксперты предполагают, что мужчина скончался около 15 лет назад по естественным причинам или в результате несчастного случая. Правоохранительные органы не рассматривают версию насильственной смерти. В настоящее время проводится проверка.
