Останки умершего 15 лет назад мужчины нашли после потопа из-за сильных дождей

13 октября 2025, 21:31

Скелет умершего 15 лет назад жильца нашли в квартире многоэтажки в Валенсии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В испанской Валенсии после сильных дождей обнаружен скелет мужчины, пропавшего 15 лет назад, сообщает издание El Caso.