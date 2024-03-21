В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка

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В Московском суде взяли под стражу женщину, которая обвиняется в продаже собственного ребенка. При этом сама она настойчиво отрицает свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Суд принял решение о заключении под стражу еще одной фигурантки уголовного дела о торговле детьми.
Женщине предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Подозреваемая отказалась признать свою вину.
По информации прокуратуры, в феврале 2020 года 33-летняя женщина родила девочку, которую затем передала 44-летней «покупательнице», которую позже также арестовали. При регистрации рождения ребенка женщина-покупательница обманула, заявив, что девочка является ее родной дочерью.
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Артем Кузьмин