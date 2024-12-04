В Москве арестован менеджер по продажам по обвинению в содействии терроризму

Фото: istockphoto/Michał Chodyra
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фэшн Найтс», которая торгует фруктами и орехами. Его обвиняют в содействии терроризму.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность). Санкция по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Обвиняемый арестован на два месяца, то есть до 28 января 2025 года.
Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено 28 ноября. На избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу настояло следствие. Адвокаты настаивали на избрании более мягкой меры пресечения. Однако следователи указали, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей либо изменить показания.
Читайте также:
Суд выписал штраф на 2 тысячи москвичке, которая обозвала строителей «руснёй»
Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж
Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова
Александр Бойцов