Суд выписал штраф на 2 тысячи москвичке, которая обозвала строителей «руснёй»

1 декабря скончался блогер Дмитрий Костенков, известный как Amoral. Молодой человек покончил с собой, записав перед смертью несколько роликов, где рассказал о неизбежном. В материале «Радио 1» расскажем, как популярный контент-мейкер, чьи видео на платформе YouTube привлекли более 640 тысяч подписчиков, ушел из жизни.