Суд выписал штраф на 2 тысячи москвичке, которая обозвала строителей «руснёй»

Фото: iStock/ utah778
Суд оштрафовал на 2000 рублей москвичку Яна Джоган, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им оружием, сообщил RT.
37-летнюю Яну Джоган признали виновной в пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики. Судебное заседание проходило без её адвоката — он не явился в суд.
В одном из жилых комплексов в Некрасовке жительница столицы назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, потом она сделала несколько холостых выстрелов.
Ранее сообщалось, что в квартире Яны Джоган прошли обыски. Используемое оружие оказалось пневматическим.
В октябре пассажир в состоянии алкогольного опьянения в метро угрожал работнику московского метро игрушечным пистолетом. Мужчина требовал пропустить его бесплатно. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии пьяный мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.
Читайте также:
Глава города на Камчатке получил срок за драку
Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей
Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку
В одном из жилых комплексов в Некрасовке жительница столицы назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, потом она сделала несколько холостых выстрелов.
Ранее сообщалось, что в квартире Яны Джоган прошли обыски. Используемое оружие оказалось пневматическим.
В октябре пассажир в состоянии алкогольного опьянения в метро угрожал работнику московского метро игрушечным пистолетом. Мужчина требовал пропустить его бесплатно. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии пьяный мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.
Читайте также:
Глава города на Камчатке получил срок за драку
Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей
Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку
Ольга Енгалычева