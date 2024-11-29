Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж

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Верховный суд Крыма приговорил украинца, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал гражданина Украины в собирании и передаче противнику сведений о ВС РФ. Однако подробности дела раскрывать не стали. Заседание суда также прошло в закрытом режиме. Объясняется, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну.
Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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Элина Позднякова