В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»* Миненкова

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Тушинский районный суд города Москвы отправил под арест лидера запрещённой в России секты «Фалуньгун»*, члена ассоциации «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову. Она помещена под стражу до 27 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. В сообщении указано, что таким образом суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу главаря секты, члена ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"».
Как установили следователи, в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемая и её сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации. Кроме того, Миненкова пропагандировала и распространяла литературу нежелательных организаций.
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* Организация запрещена в РФ
Александр Бойцов