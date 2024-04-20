В Москве арестованы подозреваемые участники банды из Белгородской области

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Басманный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в участии в банде в Белгородской области, передает РИА Новости.
Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Выслогузов останутся под стражей до 6 июня 2024 года. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила в Telegram, что подозреваемые являются фигурантами дела о «вымогательстве». В производстве объединены уголовные дела о нескольких убийствах, похищении женщины и нераскрытом исчезновении двух мужчин.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде в связи с пропажей мужчины, после чего расследование было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.
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Александр Климов