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В Москве арестованы подозреваемые участники банды из Белгородской области

Суд арестовал четверых подозреваемых убийц из банды Белгородской области
20 апреля 2024, 05:52
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в участии в банде в Белгородской области, передает РИА Новости.


Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Выслогузов останутся под стражей до 6 июня 2024 года. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила в Telegram, что подозреваемые являются фигурантами дела о «вымогательстве». В производстве объединены уголовные дела о нескольких убийствах, похищении женщины и нераскрытом исчезновении двух мужчин.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде в связи с пропажей мужчины, после чего расследование было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

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#вымогательство
#убийство
#уголовное дело
#следственный комитет
#ск рф
В Следственном комитете предложили продлить арест Блиновской
Адвокат Сальникова: СК РФ предложил продлить арест Блиновской
20 апреля 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следственный комитет (СК) попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Об этом агентству ТАСС сообщила защитник Наталья Сальникова. Она отметила, что заседание по продлению меры пресечения состоится 22 апреля.
«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской», – высказалась Сальникова.

По ее словам, арест предлагается продлить на три месяца.

Ранее сообщалось. что «королева марафона» Елена Блиновская, содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции (СВО). Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой.

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#ск рф
#адвокат
#суд
#тюрьма
#елена блиновская
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«Личная трагедия»: Советник главы ДНР – о гибели военкора Еремина
20 апреля 2024, 04:24

Фото: iStock/SergeyPankratov

Cоветник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина личной трагедией. Он рассказал газете, что был вместе с журналистом в Волновахе в дни, когда город подвергался штурму и был освобожден.
«Мы с ним пересекались не единожды в Мариуполе, на улицах пылающего города, когда его освобождали, я спускался с ним в катакомбы «Азовстали», и для меня он стал воплощением такого молодого, современного репортера», – высказался Кимаковский.

Ранее мать ребенка-аутиста Юлия Свирщевская рассказала, что Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из села Никольское Донецкой народной республики (ДНР) в 2022 году во время обстрелов.

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#военкор
#днр
#удар
#украина
#сво
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В российском регионе изъятые за пьяную езду автомобили передали на нужды СВО
В Кунгуре изъятые за пьяную езду автомобили передали на нужды СВО
20 апреля 2024, 03:32

Фото: iStock/djedzura

В Пермском крае судебные приставы отправили три автомобиля, изъятых у пьяных водителей, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим», сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Один из автомобилей – Nissan Terrano – был изъят у жителя Кунгура, который дважды попадался на вождении в нетрезвом виде. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был признан виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорен к 160 часам обязательных работ. Его автомобиль был передан представителям Министерства обороны.

Конфискация автомобилей за такие правонарушения, как повторное вождение в нетрезвом виде и вождение без прав, была введена в 2022 году.

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#конфискация
#автомобили
#пьянство
#машины
#минобороны рф
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В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА
Гладков: Два человека погибли в результате удара БПЛА
20 апреля 2024, 02:09

Фото: iStock/Motortion

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об инциденте сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
Отмечается, что в результате падения двух взрывных устройств загорелся дом, погибли два мирных жителя,

«В огне погибли прикованная к постели женщина и ухаживающий за ней мужчина», – добавил Градков.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался возле одной из подстанций в регионе, в результате чего был нанесен ущерб энергетической инфраструктуре. Нападение произошло в Малоярославецком районе.

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#белгородская область
#сво
#удар
#пожар
#россия
#украина
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Пропал ключевой документ из дела Гиркина-Стрелкова, заявил адвокат заключенного
19 апреля 2024, 23:54

Фото: iStock/BrianAJackson

Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (известного как Игорь Стрелков) Александр Молохов заявил в беседе с РБК, что из материалов уголовного дела пропал ключевой документ.
По его словам, недостающий документ был обнаружен при внимательном изучении апелляционной жалобы.

«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», – отметил защитник.

Адвокат пояснил, что речь идет о так называемом отношении, подтверждающим, что одна из фронтовых частей согласилась подписать контракт со Стрелковым.

Защита планировала использовать этот документ в суде 15 мая. Однако в связи с утратой документа рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.

Ранее Молохов заявил, что Игорь Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Подсудимый был признан виновным в публичных призывах Интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

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#днр
#министр
#суд
#адвокат
#документы
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В Киеве начали составлять подомовые списки военнобязанных
«Страна.ua»: В районе Киева начали составлять подомовые списки военнобязанных
19 апреля 2024, 23:47

Фото: iStock/sandsun

Администрация Печерского района Киева начала составлять подомовые списки военнообязанных. Власти обратились к местным добровольным организациям населения с просьбой собрать информацию и передать ее в военное ведомство, сообщает издание «Страна.ua».
«Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах», – отмечается в публикации.

Районным властям было предложено направить информацию в Печерский территориальный центр комплектования (ТЦК), отмечает издаение.

Ранее, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении внутренней мобилизации. Согласно новым правилам, те, кто обязан проходить военную службу, должны обращаться в военкомат для обновления своих данных. Некоторые категории граждан лишились отсрочки от армии, а сотрудники правоохранительных органов, депутаты парламента и владельцы стратегических предприятий получили отсрочку.

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#призывник
#владимир зеленский
#мобилизация
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За сертификатами в Подмосковье с начала года обратились более 1,7 тыс. жильцов аварийных домов
19 апреля 2024, 22:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья подали уже 1750 заявлений на жилищные сертификаты в рамках нового этапа программы переселения из аварийных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Этап стартовал в январе. Переселение касается жильцов домов, признанных аварийными после 2017 года. Обращения уже поступили из 32 городских округов.
«Жители области, дома которых подлежат расселению, всё чаще выбирают жилищные сертификаты. Это ускоряет переезд в новое жильё, так как в этом случае не нужно ждать окончания строительства дома под переселение. Собственник может получить деньги и сам построить дом или купить готовое жильё в новостройке. Приобрести квадратные метры можно в любом муниципалитете Подмосковья», – пояснили в министерстве.
По сертификату стоимость 1 кв. м. аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Минимальный метраж – 33 «квадрата». Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жилище.

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#московская область
#квартиры
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Три представителя Подмосковья стали «Заслуженными работниками местного самоуправления»
19 апреля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Трём представителям Московской области присвоено почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления России». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Подмосковья.
Звание было учреждено по инициативе Владимира Путина в этом году. Президент объявил об этом на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди обладателей впервые присваиваемой государственной награды – представители Подмосковья.
«Согласно указу главы государства, награждаются первый замглавы городского округа Домодедово Марина Ведерникова, заместитель главы городского округа Серебряные Пруды Алексей Волков и председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев», – говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, почётного звания представители руководства региона удостоены за заслуги в развитии местного самоуправления в стране и многолетнюю добросовестную работу.

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#указ
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Перечислены главные особенности характера панды Катюши
Московский зоопарк: Катюша хитрая и своенравная
19 апреля 2024, 20:57

Фото: iStock/ValerijaP

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали об особенностях маленькой панды Катюши, которая уже обладает хитростью и своенравностью.
«Катюша очень умная, своенравная, хитрая, у неё прекрасная память, её невозможно перехитрить. В этом возрасте остаётся подстраиваться под её режим дня, характер, настроение. Но при этом мы очень рады, что она воспитывается мамой, и Диндин ей прививает природные инстинкты», — прокомментировали в беседе с NEWS.ru специалисты.

В зоопарке отметили, что все работы по уборке вольера сотрудники стараются проводить в то время, когда Катюша неактивна.

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.

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