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Авиационные подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России повторно нанесли удары по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
В данном населенном пункте, известного до 2021 года под названием Новгородское, украинские войска сосредоточили свои силы. На них были сброшены кассетные бомбы РБК-500.
О первой атаке на Нью-Йорк стало известно 17 апреля. Тогда ВКС также применили кассетные боеприпасы против находившихся там войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Александр Климов