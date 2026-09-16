В Москве бывшего мужа женщины заподозрили в попытке похищения дочери

16 сентября 2026, 15:12

Похищение семилетней девочки в Москве организовал её отец

Фото: iStock/Dzurag

Адвокат Анаит сообщил, что к нападению на семилетнюю девочку в Москве, по версии семьи, причастен ее отец — руководитель строительной компании. Ранее, во время развода, мужчина якобы увез их пятилетнего сына и почти четыре месяца не давал матери общаться с ребенком. Об этом пишет Baza.