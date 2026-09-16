В Москве бывшего мужа женщины заподозрили в попытке похищения дочери
Адвокат Анаит сообщил, что к нападению на семилетнюю девочку в Москве, по версии семьи, причастен ее отец — руководитель строительной компании. Ранее, во время развода, мужчина якобы увез их пятилетнего сына и почти четыре месяца не давал матери общаться с ребенком. Об этом пишет Baza.
Инцидент произошел утром, когда Анаит вместе с отцом провожала дочь на занятия. По данным канала, к семье подошли несколько мужчин. Они попытались силой забрать девочку, а мать повалили на землю. Женщина удерживала ребенка, пока дедушка и очевидцы пытались остановить нападавших. После вызова полиции мужчины скрылись.
В травмпункте у девочки выявили повреждение шеи и ушибы. У ее матери врачи зафиксировали ушибы спины и копчика, а также гематому на лице. Анаит намерена обратиться с заявлением в Следственный комитет.
По информации адвоката, причиной развода стали побои и преследование со стороны бывшего супруга. Суд определил, что дети должны жить с матерью. Семья утверждает, что за несколько дней до нападения неизвестные начали следить за девочкой по дороге на учебу.
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