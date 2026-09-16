Пятилетний мальчик провел в раскаленной машине больше двух часов и погиб

16 сентября 2026, 13:45

New York Post: В США пятилетний мальчик погиб в раскаленной машине на жаре

Фото: istockphoto/mirror-images

В Аризоне (США) родителей задержали после того, как оставили своего пятилетнего сына в раскаленной машине, где он провел более двух часов. Об этом сообщает New York Post.