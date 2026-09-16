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Пятилетний мальчик провел в раскаленной машине больше двух часов и погиб

New York Post: В США пятилетний мальчик погиб в раскаленной машине на жаре
Фото: istockphoto/mirror-images

В Аризоне (США) родителей задержали после того, как оставили своего пятилетнего сына в раскаленной машине, где он провел более двух часов. Об этом сообщает New York Post.



По информации издания, Михаил и Анке Сабо оставили автомобиль и присоединились к вечеринке, на которой присутствовали около 50 их знакомых и другие дети пары. Пятилетний Тео остался в машине. Отец должен был выпустить его, но не сделал этого.

В день инцидента температура воздуха достигала 41 градуса. Ребенок, не имевший возможности выйти, провел в автомобиле более двух часов. Позже родители обнаружили сына без сознания и пытались его реанимировать, однако спасти ребенка не удалось.

На допросе Михаил заявил, что поручил своему 14-летнему сыну выпустить Тео из машины, но тот якобы забыл это сделать. Подтверждений этой информации не нашлось.

Родителей арестовали, но позже отпустили под залог в размере 150 тысяч долларов. Своих остальных детей они могут видеть только в присутствии наблюдателей.

Никита Кротов

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