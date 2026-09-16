Школьница отдала лжесотрудникам Минцифры и ФСБ больше 18 млн руб

16 сентября 2026, 12:30

Череповецкая школьница отдала мошенникам 18,1 миллиона рублей

Фото: istockphoto/NanoStockk

В Вологодской области школьница из Череповца стала жертвой телефонных аферистов, представившихся сотрудниками Минцифры и ФСБ. Под давлением злоумышленников девушка передала курьеру деньги, ювелирные украшения и часы на общую сумму 18,1 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.