Школьница отдала лжесотрудникам Минцифры и ФСБ больше 18 млн руб
В Вологодской области школьница из Череповца стала жертвой телефонных аферистов, представившихся сотрудниками Минцифры и ФСБ. Под давлением злоумышленников девушка передала курьеру деньги, ювелирные украшения и часы на общую сумму 18,1 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Семья потерпевшей оперативно узнала о произошедшем и обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД задержали курьера, которому школьница передала ценности. Им оказалась другая несовершеннолетняя — жительница Ленинградской области. Установили, что она прилетела в Москву, где передала похищенное еще одной доставщице. Последнюю также задержали.
В настоящее время полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы. Кроме того, во время расследования полицейские взяли малолетнюю девушку, причастную к краже из дома другой жертвы мошенников.
Злоумышленники выманили женщину из квартиры, после чего «пригласили» курьеров, которые взломали сейф и похитили его содержимое. Второй подозреваемый по указанному эпизоду в настоящее время находится в розыске.
Читайте также: