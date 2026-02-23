В Москве более 300 участков освободили под строительство по реновации

23 февраля 2026, 14:20

Фото: Istock/goncharovaia

В Москве с момента запуска программы реновации освободили более 300 площадок под строительство нового жилья. Участки появились на месте снесённых старых домов.





Агентство городских новостей «Москва» приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, который сообщил, что программа реновации позволяет городу улучшать качество среды, а жителям — переезжать в новые дома в своём районе или в округе.

«С начала реализации программы столица освободила свыше 300 таких площадок. В частности, в Юго-Восточном округе — 65, в Восточном — 40. По 33 — в Северо-Восточном и Юго-Западном округах. Ещё 32 участка подготовили к строительству на севере столицы», — рассказал Ефимов.