Портал госуслуг Подмосковья в этом году принял 300 заявок от приёмных родителей

20 февраля 2026, 22:07

оригинал Фото: mediabankmo.ru

Жители Подмосковья с начала года подали на региональном портале госуслуг более 300 заявлений для зачисления на курс подготовки будущих приёмных родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.