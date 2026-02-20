Портал госуслуг Подмосковья в этом году принял 300 заявок от приёмных родителей
Жители Подмосковья с начала года подали на региональном портале госуслуг более 300 заявлений для зачисления на курс подготовки будущих приёмных родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
Речь идёт о гражданах, желающих принять на воспитание в свою семью оставшегося без попечения родителей ребёнка.
Чтобы взять несовершеннолетнего на воспитание или оформить над ним опеку, нужно отвечать ряду требований – быть совершеннолетними и дееспособными, иметь подходящее жильё и достаточный доход для содержания всей семьи, не иметь судимости за тяжкие преступления. Помимо этого, необходимо пройти подготовительные курсы, на которые можно записаться онлайн на портале госуслуг.
Услуга «Запись в школу приёмных родителей» предоставляется бесплатно. Она доступна в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Чтобы получить её, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.
При подаче заявки можно выбрать городской округ и школу из представленного списка. Если нужной школы в выбранном округе нет, заявителю представят полный список школ Московской области, проводящих подготовку.
