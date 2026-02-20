В Минсельхозе Подмосковья рассказали о страховой поддержке экспорта продукции АПК

20 февраля 2026, 22:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться таким инструментом поддержки экспорта, как продукт «Страхование отсрочки платежа». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.