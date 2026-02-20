В Минсельхозе Подмосковья рассказали о страховой поддержке экспорта продукции АПК
Подмосковные предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться таким инструментом поддержки экспорта, как продукт «Страхование отсрочки платежа». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Продукт в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» реализует Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Оно входит в Российский экспортный центр.
В Министерстве назвали экспорт продукции агропрома одним из ключевых направлений экономического развития региона. По итогам прошлого года Подмосковье стало лидером в России по средней цене за тонну экспортируемой продукции АПК. Сегодня в регионе действуют более 83 компаний, которые осуществляют поставки за рубеж. В 2025 году Подмосковье направило на экспорт 1,3 млн тонн продукции АПК, что подтверждает спрос на подмосковные товары на внешних рынках.
Как отметили в ведомстве, использование страховых инструментов позволяет минимизировать риски неплатежей со стороны иностранных контрагентов и уверенно выходить на новые рынки.
