В Подмосковье на борьбу со снегом вывели 13 000 дворников и 7000 единиц техники

20 февраля 2026, 21:17

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальщики Московской области работают в усиленном режиме, устраняя последствия рекордного снегопада. Они увеличивают количество спецтехники, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В приоритете – входные группы многоквартирных домов, лестницы, подъезды к социально-значимым объектам и контейнерным площадкам.



По состоянию на 19 часов на улицах и дорогах региона работали порядка 13 000 специалистов городского хозяйства и 7000 единиц спецтехники – дорожные машины, погрузчики, самосвалы для вывоза снега, мини-погрузчики, тракторы и ручные роторы.



План уборки территорий составили заранее. Расчистку входных групп контролируют видеокамеры на подъездах, а своевременность уборки отслеживают инспекторы Минчистоты.

«На улицах региона сейчас работают 13 000 человек и 7000 единиц техники. Для расчистки узких проездов и тротуаров задействовали 2000 ручных роторов. В первую очередь чистят дороги с автобусным движением, входные группы МКД, подходы к школам и детсадам, подъезды ко всем социально значимым объектам и контейнерным площадкам», – рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.