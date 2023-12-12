В Москве сегодня не выдают права и не регистрируют авто из-за сбоя

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В ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов.
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений приостановлена на время.
Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта. Тогда неполадки устраняли несколько дней.
Ранее сообщалось, что МВД не стало поддерживать идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В МВД отметили, что ряд СМИ за последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.
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Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта. Тогда неполадки устраняли несколько дней.
В МВД отметили, что ряд СМИ за последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.
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Мария Фирсова