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В Москве четырёхлетний мальчик случайно выпрыгнул из окна квартиры

16 июля 2024, 11:36
Фото: istockphoto/Marina Gordejeva

Фото: istockphoto/Marina Gordejeva

В Москве четырёхлетний мальчик, развлекаясь, прыгал на пружинном диване, стоящем у окна. В какой-то момент он не рассчитал толчка и вылетел в открытое окно на улицу.


Мама мальчика, тут же неподалёку занимавшаяся домашними делами, под воздействием эмоций выпрыгнула в окно следом за ним, сообщает телеграм-канал Baza. Избежать трагедии помогло то, что семья живёт на первом этаже. Однако мальчик упал головой вниз и получил черепно-мозговую травму. Мама ребёнка не пострадала.

Юного прыгуна экстренно госпитализировали, он попал в реанимацию. Врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом лобной кости и сотрясение мозга. К счастью, теперь он находится в удовлетворительном состоянии и скоро должен быть выписан домой.

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Владимир Путин прибыл на открытие последнего участка М-11 «Нева» на Lada Aura
16 июля 2024, 11:51

Фото: Сайт Кремля

Сегодня Президент России Владимир Путин приехал на открытие завершающего участка северного обхода Твери на трассе М-11. Он сделал это за рулём отечественного автомобиля Lada Aura.
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры с этого события.



Движение по дороге запустят сегодня. Строительство участка завершили на год раньше запланированного срока, и теперь он является последним элементом для открытия скоростной трассы от Санкт-Петербурга до Казани.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, сообщил, что Путин лично опробует новую дорогу. Он также отметил, что трасса М-11, скорее всего, будет загружена и, возможно, её придётся расширять.

Кроме того, стало известно, что 16 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет трассу «обход Тольятти».

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На дорогах Подмосковья ликвидировали 10,7 тыс. ям
16 июля 2024, 11:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 10,7 тыс. дефектов асфальта ликвидировали на проезжей части в Московской области в период с 8 по 15 июля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональной дорожной сети было убрано около 6,8 тыс. ям, на муниципальных дорогах ликвидировали свыше 3,9 дефектов покрытия», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что самый большой объём ямочного ремонта на региональных дорогах провели в Луховицах, Кашире, Коломне, Серебряных Прудах и Зарайске. На муниципальных дорогах больше всего ям было ликвидировано в Химках — 590, на второе место вышла Балашиха, где заделали 360 ям, на третье — Богородский округ с 290 ликвидированными дорожными ямам. Четвёртое место занял Ленинский округ, где заделали 260 ям, а пятое Одинцовский округ, где убрали 240 дефектов покрытия.

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Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме
Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с цифровым рублём
16 июля 2024, 10:30

Фото: iStock/BrianAJackson

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, теперь в качестве предлога они используют появление цифрового рубля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенник звонит потенциальной жертве и сообщает, что наличные и безналичные рубли устарели, поэтому все имеющиеся средства необходимо перевести в цифровую валюту, иначе они «просто сгорят» на банковской карте. А чтобы «спасти» деньги, их надо немедленно положить на некий специальный счёт», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что цифровой рубль не отменяет ни наличные, ни безналичные деньги. А любой, кто предлагает перевести деньги на «безопасный счёт», является мошенником.

Эксперты также напомнили, что для защиты своих сбережений нельзя сообщать посторонним людям личные данные и не следует переходить по ссылкам, полученным в сомнительном сообщении. Информацию о состоянии своих счетов следует проверять в банке, обратившись туда самостоятельно.

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В РФ семьям погибших в СВО будут выдавать вендинговые аппараты для продажи кофе
16 июля 2024, 10:19

Фото: istockphoto / fotodrobik

В одном из частных социальных фондов Тульской области предложили новую меру поддержки для российских семей, чьи родственники участвовали в специальной военной операции (СВО) и получили ранения или погибли. Эти семьи смогут получить в бессрочное безвозмездное пользование вендинговые аппараты для продажи кофе.
В Тульской области власти предложили семьям, которые потеряли близких на специальной военной операции (СВО), начать продавать кофе. Об этом проекте под названием «Добрый кофе» сообщили организаторы.

«В рамках проекта семьи могут получить вендинговые автоматы и набор сырья для начала работы. «Теряя основного кормильца, семьи сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями. Мы предлагаем им инструменты для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — отметили организаторы.

Первый вендинговый автомат в рамках этого проекта будет установлен 18 июля в Туле. Организаторы пообещали, что участникам будут оказывать консультационную поддержку в течение всего периода работы.

Ранее в Новосибирской области мать бойца, который не вернулся с СВО, отдала миллионы рублей его сослуживцам. В память о сыне она пожертвовала деньги на покупку амуниции для других военных.

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В Ростовской области маркетплейсы рекрутируют осуждённых из колоний-поселений
16 июля 2024, 10:15

Фото: istockphoto/RobertAx

В Ростовской области логистические центры вместо нелегальных мигрантов начали набирать на работу заключённых из колоний-поселений. По данным ФСИН, в настоящее время в регионе в крупных маркетплейсах трудоустроены более 230 осуждённых.
Как правило, из привлекают к работам, связанным с переборкой, сортировкой и упаковкой продукции, сообщает телеграм-канал Readovka. Заработная плата заключённым выплачивается в размере не ниже прожиточного минимума, то есть 19,2 тысячи рублей. Из этой суммы вычитаются платежи по исковым обязательствам и налоги.

К работам вне мест заключения привлекаются граждане, отбывающие наказание за преступления по неосторожности, небольшой или средней степени тяжести, имеющие первую судимость. В региональном управлении ФСИН отметили, что основным источником кадров для маркетплейсов стала колония-поселение № 8 в Веселовском районе Ростовской области.

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#ростовская область
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В детских лагерях проведут «День цифры»
16 июля 2024, 10:11

Фото: iStock/dolgachov

Образовательную IT-программу «День цифры» проведут в детских летних лагерях по всей России, сообщает Минцифры РФ.
«Программа знакомит подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в сфере IT и с алгоритмами искусственного интеллекта», — отмечается в сообщении.
В разработке заданий для «Дня цифры» принимают участие ведущие российские компании, особое внимание при этом уделяется вопросам кибергигиены и информационной безопасности. Это особенно важно для современных детей, потому что все они пользуются гаджетами. В программе используются игровые элементы, что делает её ещё интереснее для ребят.

Проект «День цифры» реализуется в детских лагерях уже третье лето подряд. Каждый год в нём участвуют более 2 миллионов человек в возрасте от 7 до 17 лет.

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#цифровизация
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#детские лагеря
#дети
#россия
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Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс стихов и песен о светофоре
16 июля 2024, 09:52

Фото: iStock/ktsimage

IV конкурс чтецов стихов и исполнителей песен о правилах дорожного движения «Азбука светофора» стартовал в России, к участию приглашаются ребята в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические способности и навыки», — говорится в сообщении.
Конкурсные материалы можно присылать на электронный адрес stihi.pdd@fond-edykina.ru, приём открыт до 12 августа.

Конкурс приурочен к Международному дню светофора, который отмечается 5 августа. В этот день был установлен первый светофор.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте фонда.

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#россия
#фонд
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Загруженность подмосковных дорог утром 16 июля составила 4 балла
16 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/ktsimage

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 16 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом отмечаются по направлению к столице на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Каширское, Варшавское, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Ленинградское и шоссе Энтузиастов», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше миллиона автомобилей, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги
Приставы арестовали пенсионный счет ставшего инвалидом на СВО новосибирца
16 июля 2024, 07:56

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Судебные приставы арестовали счета ветерана, проходившего прежде службу в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание «АиФ».
Мужчина прежде выполнял боевые задачи в составе подразделений ЧВК «Вагнер», а затем подписал контракт с Минобороны РФ.

За заслуги в бою он награжден орденом Мужества.

Ветеран рассказал журналистам, что у него во время службы образовались долги по кредитам. Несмотря на то, что мужчина находился в зоне проведения СВО, приставы арестовали его счета. Взыскание наложено также на счет, на который ветерану поступают социальные выплаты.

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