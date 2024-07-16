В Москве четырёхлетний мальчик случайно выпрыгнул из окна квартиры

Фото: istockphoto/Marina Gordejeva
В Москве четырёхлетний мальчик, развлекаясь, прыгал на пружинном диване, стоящем у окна. В какой-то момент он не рассчитал толчка и вылетел в открытое окно на улицу.
Мама мальчика, тут же неподалёку занимавшаяся домашними делами, под воздействием эмоций выпрыгнула в окно следом за ним, сообщает телеграм-канал Baza. Избежать трагедии помогло то, что семья живёт на первом этаже. Однако мальчик упал головой вниз и получил черепно-мозговую травму. Мама ребёнка не пострадала.
Юного прыгуна экстренно госпитализировали, он попал в реанимацию. Врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом лобной кости и сотрясение мозга. К счастью, теперь он находится в удовлетворительном состоянии и скоро должен быть выписан домой.
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Александр Бойцов