Подмосковный педиатр Одинаева предупредила о смертельной опасности москитной сетки для ребёнка

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Москитная сетка не спасёт ребенка от падения из окна, заявила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. По её словам, ежегодно с наступлением весны дети выпадают из окон, что нередко заканчивается их гибелью.
«Печальная статистика свидетельствует, что во всех этих случаях дети сами забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Открытое окно влечёт детей. Кто-то из них может наклониться, не удержаться, бросить игрушку и попытаться её схватить и упасть. Более взрослые дети хотят сделать опасное селфи, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», – пояснила Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Согласно статистике, чаще всего трагические случаи с выпадением детей из окон происходят в обычных, благополучных семьях.
«Наличие москитных сеток создаёт иллюзию закрытого окна. Опираясь на неё, дети тут же падают вместе с ней. Подавляющее большинство выпадений детей из окон происходит из-за недостатка контроля взрослых, которые забывают закрывать окна. Множество трагедий случается из-за отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самим забираться на подоконники», – подчеркнула главный педиатр Подмосковья.Специалист призвала взрослых не оставлять детей без присмотра, так как от этого напрямую зависит жизнь и безопасность несовершеннолетних.
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