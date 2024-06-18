В Петербурге ревнивый мигрант выбросил жену из окна шестого этажа

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мигранта из Узбекистана. Он приревновал свою жену и выбросил её из окна шестого этажа.
Инцидент произошёл накануне, 17 июня, на улице Подводника Кузьмина в Кировском районе города, сообщает сетевое издание 78.ru. У мужчины на почве ревности возник конфликт с 28-летней супругой. Недолго думая, он схватил её и выбросил в открытое окно. Квартира располагается на шестом этаже.
Женщина в результате падения получила многочисленные внутренние и внешние травмы. Её госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи долго боролись за её жизнь, но вечером пострадавшая умерла. Иностранный гражданин задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Александр Бойцов