В Москве число электрозаправок за год выросло на 64%
В столице за год количество электрозаправок увеличилось более чем на 60%, следует из исследования 2ГИС, оказавшегося в распоряжении «Москва 24».
В августе 2025 года в городе насчитывалось свыше 900 станций — на 64% больше, чем годом ранее. С учетом Московской области их число превысило 1,5 тыс.
В целом по стране за последние 12 месяцев количество электрозаправок выросло на 40% и превысило 6 тыс. Лидером среди столичных районов стал Можайский — 50 станций. Далее следуют Таганский (33), Даниловский (32), Тверской (30), Пресненский (29), Мещанский (28) и Хамовники (26).
Среди регионов России второе место занимает Санкт-Петербург с более чем 330 станциями (+36% за год). На третьей строчке — Красноярск (169 станций, +3%), за ним Южно-Сахалинск (165 станций, +31%).
По данным исследования, в среднем по стране 42% владельцев электромобилей ищут быстрые зарядки мощностью 25–100 кВт.
В Москве предпочтения распределены равномернее: быстрые станции выбирают 34,8% пользователей, медленные — 34,2%, ультрабыстрые — 31%. Пик спроса приходится на понедельник и вторник, а в выходные станции свободнее.
