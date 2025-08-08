Достижения.рф

Стало известно, когда может открыться аэропорт Краснодара

SHOT: Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже осенью в сентябре
Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре: сначала выполнят несколько тестовых рейсов, по итогам которых будет принято окончательное решение.



По информации SHOT, массовый набор сотрудников объясняют текучкой кадров и подготовкой к возможному открытию. В настоящее время специалисты проверяют состояние техники, готовность аэродрома, терминала и всех систем к приёму пассажиров.

В прошлом году здесь провели ремонт дополнительной рулёжной дорожки, фасадов и привокзальной площади.

