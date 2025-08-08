Стало известно, когда может открыться аэропорт Краснодара

08 августа 2025, 12:11

SHOT: Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже осенью в сентябре

Фото: istockphoto/Dushlik

Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре: сначала выполнят несколько тестовых рейсов, по итогам которых будет принято окончательное решение.