Стало известно, когда может открыться аэропорт Краснодара
SHOT: Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже осенью в сентябре
Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре: сначала выполнят несколько тестовых рейсов, по итогам которых будет принято окончательное решение.
По информации SHOT, массовый набор сотрудников объясняют текучкой кадров и подготовкой к возможному открытию. В настоящее время специалисты проверяют состояние техники, готовность аэродрома, терминала и всех систем к приёму пассажиров.
В прошлом году здесь провели ремонт дополнительной рулёжной дорожки, фасадов и привокзальной площади.
Ранее сообщалось о возвращении в Калининград борта компании «Аэрофлот» на фоне технической неисправности.
