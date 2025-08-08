Диетолог рассказала, как преодолеть сонливость после обеда
Послеобеденная сонливость — нормальная реакция организма, связанная как с работой пищеварительной системы, так и с биоритмами. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры диетологии РОСБИОТЕХа Анастасия Лебедева.
По её словам, после приёма пищи кровь направляется к желудку и кишечнику, что снижает приток кислорода и питательных веществ к мозгу и мышцам. Углеводы, особенно быстрые — сладости, белый хлеб, макароны — резко повышают уровень сахара в крови, после чего происходит его падение, вызывающее усталость.
Отдельно Лебедева отметила, что продукты с триптофаном — индейка, молоко, бананы, орехи — стимулируют выработку серотонина, который превращается в мелатонин и усиливает желание спать. Кроме того, в период с 13:00 до 15:00 у большинства людей наблюдается естественный спад активности, заложенный эволюционно. Особенно сонливость усиливают большие порции жирной или тяжёлой пищи.
Чтобы снизить этот эффект, диетолог советует выбирать лёгкие блюда с белком, клетчаткой и сложными углеводами, избегать переедания и быстрых углеводов, а также прогуливаться после еды.
Дополнительно полезно пить воду, а кофе или зелёный чай употреблять через 20–30 минут после приёма пищи. Если сонливость выражена сильно, Лебедева рекомендует проверить уровень сахара, витаминов D и B12, а также гормонов щитовидной железы.
