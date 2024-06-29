В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро

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К 2030 году в Москве планируют открыть три новые линии метро, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, согласно информации, предоставленной Telegram-каналом столичного департамента транспорта.
«До 2030 года мы откроем в городе три новые линии метро, 39 станций и 9 новых и реконструированных станций МЦД. Это улучшит транспортную доступность для миллионов москвичей», — заявил Ликсутов.Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по открытию новых линий и станций метро, а также подчеркнул важность развития рельсового транспорта: метро, МЦД и трамваев.
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Артем Кузьмин