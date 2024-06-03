Заработал автобусный экспресс-маршрут от метро «Ховрино» до терминала D в Шереметьево

Фото: пресс-служба компании «Аэроэкспресс»
Прямой автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево запустила компания «Аэроэкспресс», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию.
«Автобусы № 1195D курсируют каждый день с 5 утра до 0:20 в сторону Шереметьево и с 5:25 до 0:45 от аэропорта к метро. Автобусы отправляются каждые 20 минут и едут без остановок по платной трассе. Время в пути до терминала D занимает около двадцати минут», — говорится в сообщении.Кроме того, с 1 июня сокращён интервал экспресс-автобусов № 1195, курсирующих между станцией «Ховрино» и терминалами В и С аэропорта Шереметьево. Теперь они отправляются каждые восемь минут.
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