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Пассажир остановившегося в столичном метро поезда рассказал об инциденте

01 июня 2024, 04:05
Фото: iStock/Alena Kravchenko

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Один из пассажиров поезда, остановившегося в московском метро, рассказал «Известиям» о том, что произошло во время инцидента.
«Все начали кричать, разбивать стекла, двери, а мы с еще одним человеком подошли и раздвинули двери. Мы не знали, куда идти, было много народу. Машинист нам ничего не отвечал. Решили пойти дальше по тоннелю, в противоположную, откуда ехали, сторону», – заявил он.

По словам пассажира, люди начали бежать, опасаясь приближающего поезда. В какой-то момент они остановились, чтобы связаться со службой спасения. Оздоев добавил, что ему удалось добраться до следующей станции по рельсам, где его встретили сотрудники метро.



Ранее один из пассажиров поезда заявил, что сотрудники метрополитена действовали профессионально во время технической неисправности на Сокольнической линии московского метрополитена.

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#метро
#москва
#станция
Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду
Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
01 июня 2024, 03:02

Фото: iStock/vadimrysev

В Белгородской области российские системы ПВО сбили воздышные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного с Украиной региона Вячеслав Гладков.
Он указал, что объекты были уничтожены на подходе к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за налета в поселке Разумное загорелась крыша частного дома, но пожар был быстро потушен. В другом частном жилом доме были выбиты окна, пробита одна из стен, снесена крыша гаража и посечен забор.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в Белгороде прогремели две серии по 20 взрывов с интервалом в 15 минут.

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#белгородская область
#губернатор
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#пво
#взрывы
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Умер актер из «Мастера и Маргариты»
01 июня 2024, 02:23

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актер театра «Студия театрального искусства» (СТИ) Дмитрий Липинский скончался в Москве, передает телеканал «360».
34-летний артист не пришел на работу в пятницу, 31 мая, и не отвечал на телефонные звонки. Спасатели открыли дверь квартиры, где нашли тело.

СТИ отменил в субботу постановку «Мастер и Маргарита», в которой Липинский сыграл Понтия Пилата. На телевидении актер появлялся в ролях в сериалах «Тихий Дон» и «Петр Лещенко. Все, что было...»

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова.

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#театр
#артист
#актёр
#сериал
#смерть
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Число прогремевших над Белгородом взрывов увеличилось до 40
За 15 минут над Белгородом прогремело около 40 взрывов
01 июня 2024, 01:46

Фото: iStock/trikolor

В небе над Белгородом за 15 минут в результате второй серии ударов прогремело около 40 взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее корреспондент агентства утверждал на серии взрывов. Таким образом, общее количество взрывов увеличилось до 40 за 15 минут. Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

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#журналист
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В Белгороде прозвучал новый ряд взрывов
ТАСС: еще около 20 взрывов прогремело в небе над Белгородом
01 июня 2024, 01:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белгороде прогремел новая серия взрывов, передает ТАСС 1 июня. Отмечается фиксация около 20 новых взрывов.
Ранее ночью в Белгороде прогремело около 20 взрывов. В городе задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.

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#ракетная опасность
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#взрывы
#белгородская область
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В Белгороде прогремело около 20 взрывов
01 июня 2024, 01:19

Фото: iStock/maki_shmaki

В Белгороде прогремело около 20 звуков взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

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#ракетная опасность
#взрыв
#белгородская область
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Сотрудников «Крокус Сити Холла» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте
СК: сотрудники «Крокуса» могут быть причастны к гибели людей в теракте
01 июня 2024, 01:13

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дело в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после теракта в концертном зале, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Этим сотрудникам предъявлены обвинения, в данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Они категорически отрицают свою вину. Главная претензия в отношении сотрудников концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты.

Напомним, трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.

По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек, что стало крупнейшей трагедией в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.

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#крокус сити холл
#брянская область
#террористы
#трагедия
#красногорск
#обвинение
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Спасатели эвакуировали из московского метро более 150 человек
ТАСС: спасатели эвакуировали из московского метро 171 человека
31 мая 2024, 23:55

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели эвакуировали из московского метро 171 человека, передает ТАСС на основе информации оперативных служб.
«В ходе эвакуации из столичной подземки выведен 171 человек, среди них 12 детей», – отмечается в сообщении.

Об эвакуации пассажиров со станции метро «Спортивная» стало известно вечером 31 мая. По данным оперативных служб, сотрудники МЧС проверяют данные о задымлении в вагонах поезда на Сокольнической линии московского метрополитена.

Между тем, столичный департамент транспорта заявил, что информация, появившаяся во многих СМИ о пожарах в вагонах поезда и тоннелях московского метрополитена, не соответствует действительности. Ведомство заявило, что ничто не угрожает безопасности пассажиров, и добавило, что станции на «красной» линии метро работают в штатном режиме.

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В Дептрансе сообщили об устранении неполадок на красной ветке метро
Темникова: неисправность подвижного состава на красной линии метро ликвидирована
31 мая 2024, 23:47

Фото: iStock/Artem Cherednik

Неисправность транспортного средства на Сокольнической (красной) линии московского метрополитена устранена, сообщила заместитель начальника метро Юлия Темникова в своем Telegram-канале. Теперь, по ее словам, пути совершенно открыты.
Она уточнила, что жизни и безопасности пассажиров московского метрополитена ничего не угрожает.

Департамент транспорта также извинился перед москвичами. В ведомстве добавили, что прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение и ввести его в график.

Ранее, вечером 31 мая, стало известно об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная».

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#дептранс москвы
#метро
#эвакуация
#пассажиры
#график
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Пассажиров столичного метро эвакуируют на станции «Спортивная»
ТАСС: пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» после данных о задымлении
31 мая 2024, 22:39

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Пассажиров эвакуируют на станции столичного метро «Спортивная».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Как, в свою очередь, сообщает Telegram-канала 112, пассажирам приходится выбираться пешком по тоннелям. Среди них есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что спасатели проверяют данные о задымлении в тоннеле метро на Сокольнической ветке. В настоящее время на линии нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

В апреле в столице в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание.

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