Пассажир остановившегося в столичном метро поезда рассказал об инциденте

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Один из пассажиров поезда, остановившегося в московском метро, рассказал «Известиям» о том, что произошло во время инцидента.
«Все начали кричать, разбивать стекла, двери, а мы с еще одним человеком подошли и раздвинули двери. Мы не знали, куда идти, было много народу. Машинист нам ничего не отвечал. Решили пойти дальше по тоннелю, в противоположную, откуда ехали, сторону», – заявил он.
По словам пассажира, люди начали бежать, опасаясь приближающего поезда. В какой-то момент они остановились, чтобы связаться со службой спасения. Оздоев добавил, что ему удалось добраться до следующей станции по рельсам, где его встретили сотрудники метро.
Ранее один из пассажиров поезда заявил, что сотрудники метрополитена действовали профессионально во время технической неисправности на Сокольнической линии московского метрополитена.
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Александр Климов