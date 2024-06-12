В московском метро обрушился потолок

Фото: iStock/Andrey Orekhov
В московском метро на станции «Третьяковская» обрушился карниз над пересадочной лестницей.
Об этом 12 июня сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».
Отмечается, что никто не пострадал.
Добавим, что за сегодняшний день это уже второе похожее ЧП в столичной подземке. Ранее остановилось движение от станции метро «Текстильщиков» до «Котельников»
Причиной оказалось дерево, которое упало на пути из-за непогоды, сильного ветра и ливня.
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Отмечается, что никто не пострадал.
Добавим, что за сегодняшний день это уже второе похожее ЧП в столичной подземке. Ранее остановилось движение от станции метро «Текстильщиков» до «Котельников»
Причиной оказалось дерево, которое упало на пути из-за непогоды, сильного ветра и ливня.
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Артем Кузьмин