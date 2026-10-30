В Раменском городском парке подготовили программу ко Дню народного единства

30 октября 2026, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском городском парке 4 ноября отпразднуют День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Гостей ждёт программа, которая объединит народные ремёсла, творчество, музыку и знакомство с культурным многообразием России. Посетители смогут заглянуть на отдельные события или провести в парке весь день с семьёй.

«Подобные мероприятия помогают жителям узнать больше о традициях и разделить радость общего праздника», – отметили в администрации.