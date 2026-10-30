В Раменском городском парке подготовили программу ко Дню народного единства
В Раменском городском парке 4 ноября отпразднуют День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Гостей ждёт программа, которая объединит народные ремёсла, творчество, музыку и знакомство с культурным многообразием России. Посетители смогут заглянуть на отдельные события или провести в парке весь день с семьёй.
«Подобные мероприятия помогают жителям узнать больше о традициях и разделить радость общего праздника», – отметили в администрации.С полудня до 18 часов на аллее рядом с площадкой «Лира» будет работать ярмарка мастеров. В это же время в центральном шатре откроют тематическую фотовыставку «Многонациональная Россия». С 12:00 до 14:00 там же пройдут мастер-класс народных ремёсел и чайная станция «Сушки и баранки».
В творческой мастерской состоятся мастер-классы «Нить единства» и «Вместе – в деталях».