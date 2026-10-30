Достижения.рф

В Москве подорожает парковка

Дептранс: парковка на улицах Москвы подорожает до 950 рублей
Фото: iStock/franz12

С 17 декабря на некоторых улицах Москвы подорожает парковка. Максимальный тариф по динамической системе достигнет 950 рублей в час, сообщили в Департаменте транспорта столицы.



Стоимость будет меняться в реальном времени — от 0 до 950 рублей за час. Итоговая цена зависит от прогнозируемой загруженности стоянки. В том случае, если свободных мест много, тариф может снизиться вплоть до нуля. В Дептрансе пояснили, что такая мера нужна, чтобы регулировать спрос на самых загруженных участках города.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег. По прогнозу синоптика Александра Шувалова, это с наибольшей долей вероятности произойдёт до конца следующей недели.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0