В Москве подорожает парковка
С 17 декабря на некоторых улицах Москвы подорожает парковка. Максимальный тариф по динамической системе достигнет 950 рублей в час, сообщили в Департаменте транспорта столицы.
Стоимость будет меняться в реальном времени — от 0 до 950 рублей за час. Итоговая цена зависит от прогнозируемой загруженности стоянки. В том случае, если свободных мест много, тариф может снизиться вплоть до нуля. В Дептрансе пояснили, что такая мера нужна, чтобы регулировать спрос на самых загруженных участках города.
Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег. По прогнозу синоптика Александра Шувалова, это с наибольшей долей вероятности произойдёт до конца следующей недели.
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