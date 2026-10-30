В Москве подорожает парковка

30 октября 2026, 23:55

Дептранс: парковка на улицах Москвы подорожает до 950 рублей

Фото: iStock/franz12

С 17 декабря на некоторых улицах Москвы подорожает парковка. Максимальный тариф по динамической системе достигнет 950 рублей в час, сообщили в Департаменте транспорта столицы.