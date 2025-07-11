В Москве досрочно завершился весенний призыв

11 июля 2025, 14:45

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», весенний призыв в Москве завершился досрочно, хотя официально кампания должна длиться до 15 июля. Об этом сообщают источники из военкоматов и юристы, отмечает издание.