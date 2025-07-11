В Москве досрочно завершился весенний призыв
По данным Telegram-канала «Осторожно новости», весенний призыв в Москве завершился досрочно, хотя официально кампания должна длиться до 15 июля. Об этом сообщают источники из военкоматов и юристы, отмечает издание.
Признаки досрочного завершения: военкоматы сообщают об окончании призыва, Единый пункт призыва закрыт на техобслуживание, призывникам выдают повестки на осень.
Юристы отмечают, что это шанс обжаловать решения о призыве.
По словам адвокатов, план призыва в Москве, вероятно, перевыполнен, а медкомиссии призывали годными почти всех.
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