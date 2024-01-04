В Подмосковье утром наблюдали зимнее солнечное гало

Фото: Полина Челенко
Жители Красногорска стали свидетелями красивого и редкого природного явления – зимнего солнечного гало. Утром 4 января температура в городском округе опустилась до -29°С. Фотографии сделали владельцы собак, гулявшие с питомцами в Парке культуры и отдыха «Губайловский».
Солнечного гало – это оптическое явление, которое характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».
Своим появлением оно обязано множеству кристаллов замёрзшей воды, которые находятся в перистых облаках на высоте от 6 до 10 км. Лучи солнца при этом проходят через ледяные частицы в форме шестиугольной призмы, и преломляются от их граней.
По прогнозам синоптиков, аномальные морозы в Подмосковье продержатся до конца новогодних праздников.
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Своим появлением оно обязано множеству кристаллов замёрзшей воды, которые находятся в перистых облаках на высоте от 6 до 10 км. Лучи солнца при этом проходят через ледяные частицы в форме шестиугольной призмы, и преломляются от их граней.
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Лора Луганская