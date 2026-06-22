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В Москве эксперты, предприниматели и НКО обсудят развитие социального бизнеса

В Москве пройдет федеральный форум «Больше чем бизнес»
Фото: пресс-служба форума «Больше чем бизнес»

2 июля 2026 года в Москве на площадке Цифровое деловое пространство состоится III Форум «Больше чем бизнес» — одно из крупнейших федеральных мероприятий, посвященных развитию социального предпринимательства. Об этом сообщили организаторы.



Организаторами форума выступают Фонд поддержки социальных проектов, Агентство стратегических инициатив и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В этом году ключевой темой мероприятия станет партнерство как основной инструмент масштабирования социального бизнеса. В программе запланировано более 25 деловых сессий с участием ведущих российских и международных экспертов, представителей органов власти, крупного бизнеса, некоммерческого сектора и социальных предпринимателей.

Помимо деловой части, гостей форума ждут специальные мероприятия, включая инклюзивный модный показ, маркет социальных предпринимателей и другие тематические активности.

Форум традиционно станет площадкой для обмена опытом, поиска новых партнерств и обсуждения эффективных практик решения социальных задач через предпринимательские инициативы.

Организаторы приглашают к участию представителей региональных органов власти, институтов поддержки предпринимательства, деловых объединений, а также организаций, реализующих программы развития социального предпринимательства и поддержки некоммерческого сектора. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

Софья Метелева

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