В Москве эксперты, предприниматели и НКО обсудят развитие социального бизнеса

22 июня 2026, 15:35

В Москве пройдет федеральный форум «Больше чем бизнес»

Фото: пресс-служба форума «Больше чем бизнес»

2 июля 2026 года в Москве на площадке Цифровое деловое пространство состоится III Форум «Больше чем бизнес» — одно из крупнейших федеральных мероприятий, посвященных развитию социального предпринимательства. Об этом сообщили организаторы.