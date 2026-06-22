Россия вспоминает жертв нацизма в День памяти и скорби 22 июня

22 июня 2026, 15:18

Фото: iStock/iZhenya

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ напомнил о Дне памяти и скорби 22 июня. Это дата, посвященная жертвам нацизма и памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную.