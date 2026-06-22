Россия вспоминает жертв нацизма в День памяти и скорби 22 июня
Национальный центр исторической памяти при президенте РФ напомнил о Дне памяти и скорби 22 июня. Это дата, посвященная жертвам нацизма и памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную.
В 12:15 по московскому времени состоялась минута молчания. Именно в этот час в 1941 году прозвучало сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Инициатива общероссийской минуты молчания, учрежденная президентом Владимиром Путиным, была реализована с использованием единого аудиовизуального контента. Трансляции охватили телевидение, радио, экраны в общественном транспорте, а также уличные билборды и видеофасады по всей стране.
Государства, напавшие на Советский Союз 22 июня 1941 года, в настоящее время также демонстрируют агрессивное поведение по отношению к Российской Федерации. В Год единства народов России особое значение приобретают общенациональная минута молчания и памятные мероприятия, которые способствуют укреплению национального единства, мира и согласия среди граждан страны, а также формируют общее историческое пространство.
В ночь на 22 июня по всей России и за её пределами прошли международные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Волонтеры Победы организовали огненные инсталляции, которые символизировали трагедию и подвиг каждого региона. Особое внимание в Год единства народов России уделяется акции «Меня коснулась война», где участники прочитали воспоминания очевидцев первых часов начала Великой Отечественной войны.
С 10 июня стартовала онлайн-акция на сайте деньпамяти.рф, в рамках которой каждый сможет зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование в поддержку ветеранов. В городах трудовой доблести, таких как Новосибирск, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород, состоялось масштабное световое шоу «Свет Победы», которое напомнит о том, что подвиг предков остаётся актуальным и сегодня.
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