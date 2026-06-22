В Мособлархитектуре объяснили важность комплексного развития территорий в ИЖС

22 июня 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Принцип комплексного развития территорий (КРТ) важен не только для многоэтажного, но и для индивидуального жилищного строительства, так как позволяет развивать загородную инфраструктуру. Об этом заявила на круглом столе на тему КРТ в Московской области замглавы Мособлархитектуры Ольга Яшкова, сообщает пресс-служба ведомства.





Договор о комплексном развитии территории стал обязательным требованием к застройщикам коттеджных посёлков в Московской области с конца 2025 года.





«В основе комплексного развития территории для индивидуального жилищного строительства лежат три главных документа: градостроительная концепция, договор о КРТ и проекты планировки территории и межевания территории. Они задают «рамку» будущего поселка. В результате жители получают участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, комфорт и безопасность, девелоперы — предсказуемые правила и сроки, а муниципалитеты — качественно застроенную территорию», — сказала Ольга Яшкова.