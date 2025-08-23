Достижения.рф

В Москве глухонемой мужчина заселил квартиру тараканами

В Москве жители дома жалуются на тараканов и резкий запах от квартиры соседа
Фото: Istock / Sinhyu

Житель московского района Зюзино, не слышащий, создал в своей квартире антисанитарные условия, из-за чего жильё заполонили тараканы. Об этом сообщает «Москва 24».



Соседи жалуются, что подобная ситуация продолжается более двух лет.

По их словам, квартира покрылась плесенью, а сильный запах, в том числе от домашних животных, распространяется по всему подъезду.

Люди неоднократно обращались в различные инстанции, пытаясь решить проблему.

Софья Метелева

