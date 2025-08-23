В Москве глухонемой мужчина заселил квартиру тараканами

23 августа 2025, 17:08

В Москве жители дома жалуются на тараканов и резкий запах от квартиры соседа

Фото: Istock / Sinhyu

Житель московского района Зюзино, не слышащий, создал в своей квартире антисанитарные условия, из-за чего жильё заполонили тараканы. Об этом сообщает «Москва 24».