В Москве глухонемой мужчина заселил квартиру тараканами
В Москве жители дома жалуются на тараканов и резкий запах от квартиры соседа
Житель московского района Зюзино, не слышащий, создал в своей квартире антисанитарные условия, из-за чего жильё заполонили тараканы. Об этом сообщает «Москва 24».
Соседи жалуются, что подобная ситуация продолжается более двух лет.
По их словам, квартира покрылась плесенью, а сильный запах, в том числе от домашних животных, распространяется по всему подъезду.
Люди неоднократно обращались в различные инстанции, пытаясь решить проблему.
Читайте также: