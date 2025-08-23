Софи Тёрнер откровенно рассказала о своих интимных предпочтениях
Софи Тёрнер поделилась взглядами на роли в сексе
29-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер вновь поразила поклонников откровенными признаниями. В рубрике BuzzFeed «Звезда читает горячие твиты» актриса зачитывала самые смелые сообщения о себе из соцсети X.
Один из твитов намекал: «Софи Тёрнер может меня задоминировать».
На это Софи с улыбкой ответила, что ей нравится, когда в ней видят «топа», но сама она скорее предпочитает роль «нижней», хотя призналась, что мечтает попробовать быть «топом».
Актриса отметила, что профессия позволяет ей примерять разные роли и в жизни, и на экране, в том числе те, которые в реальности ей пока чужды.
Читайте также: