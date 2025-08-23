Рэпер Гуф пошёл против полиции из-за песни про наркотики

23 августа 2025, 16:52

Рэпер Гуф нарушил слово и спел на концерте запрещённую песню о наркотиках

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @guf)

Алексей Долматов (известный под сценическим псевдонимом Гуф) получил официальное предупреждение от правоохранительных органов по итогам своего выступления во Владивостоке. Об это сообщает Telegram-канал Mash.