Рэпер Гуф пошёл против полиции из-за песни про наркотики
Алексей Долматов (известный под сценическим псевдонимом Гуф) получил официальное предупреждение от правоохранительных органов по итогам своего выступления во Владивостоке. Об это сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент связан с исполнением композиции, которая включена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории РФ. Сообщается, что в песне содержатся ссылки на наркотические средства.
В связи с этим представителями закона был составлен административный протокол в отношении артиста по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия. Ранее, перед концертом в Краснодаре, менеджер музыканта уже получал аналогичное предупреждение в местном отделе полиции.
Тогда Долматов дал обязательство не исполнять данный трек на своих выступлениях. Несмотря на это, музыкант вновь включил запрещённую песню в свою концертную программу во Владивостоке.
