В Подмосковье при пожаре в доме заживо сгорели двое маленьких детей
В деревне Масюгино Московской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По информации ведомства, инцидент произошёл 22 августа. После тушения возгорания внутри помещения были обнаружены тела двух детей в возрасте двух и четырёх лет. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание электропроводки. В настоящее время сотрудники следственных органов и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опросы свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Надзор за ходом расследования осуществляет Клинская городская прокуратура.
Ранее сообщалось о происшествии на юге Москвы, где женщина заживо сгорела в собственной квартире.
