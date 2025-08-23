В Подмосковье при пожаре в доме заживо сгорели двое маленьких детей

23 августа 2025, 16:29

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В деревне Масюгино Московской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.