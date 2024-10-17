В Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники»

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Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что певец почувствовал недомогание на фоне перенесённой пневмонии. Ранее он жаловался, что его беспокоит слабость и повышенное артериальное давление.
В ходе проведения обследования на гипертоническую болезни врачи обнаружили у Богомазова подагру и артрит.
Ранее в столичном театре «Ленком» сообщили, что один из ведущих актёров театра, народный артист РСФСР Александр Збруев после госпитализации продолжает находиться в больнице. В настоящее время он проходит необходимый курс лечения и пока не собирается выходить на сцену.
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В ходе проведения обследования на гипертоническую болезни врачи обнаружили у Богомазова подагру и артрит.
Ранее в столичном театре «Ленком» сообщили, что один из ведущих актёров театра, народный артист РСФСР Александр Збруев после госпитализации продолжает находиться в больнице. В настоящее время он проходит необходимый курс лечения и пока не собирается выходить на сцену.
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Анастасия Чинкова