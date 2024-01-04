В Петербурге побит температурный рекорд за всю историю города

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Новогодние морозы ударили не только по Москве и центральным регионам, но и по Северо-Западу России. В Санкт-Петербурге 3 января была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений.
Среднесуточная температура в этот день составила минус 22,2 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд 2003 года, когда мороз составлял «всего» минус 20,4 градуса. Утешает то, что к 5 января синоптики обещают потепление до минус 15 градусов.
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Александр Бойцов