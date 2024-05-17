В Москве и Подмосковье 18 мая провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным

Фото: пресс-служба ЦППК
В субботу, 18 мая, в рамках весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо» провоз велосипедов будет бесплатным во всех поездах ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
ЦППК совместно с МТ ППК сделают провоз бесплатным в течение всего дня во всех поездах Москвы и Московской области.
Вграницах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью всегда, а на других направлениях транспортировка бесплатна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.
Начало велозаезда в 13:00
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«Опцией можно будет воспользоваться на любом пригородном направлении. Для этого понадобится взять билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате. Разместить двухколесное транспортное средство можно в тамбуре или салоне на специальных креплениях. В этом году Московский весенний велофестиваль привлечет порядка 50 тыс. любителей здорового образа жизни и экологичного транспорта», — подчеркнули в пресс-службе.
Вграницах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью всегда, а на других направлениях транспортировка бесплатна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.
Начало велозаезда в 13:00
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Мира Полтева