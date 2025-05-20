В Москве и Подмосковье ввели дополнительные механизмы контроля и учёта мигрантов

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Во вторник, 20 мая, приняли закон о внедрении в Москве и Подмосковье эксперимента, предусматривающего дополнительные механизмы контроля и учёта мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Депутаты предложили внести некоторые поправки для иностранных граждан, в частности, обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств.
Также, в случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они обязаны будут сообщить об этом МВД РФ в течение трёх рабочих дней.
Введённые меры не затрагивают дипломатов и граждан Белоруссии.
Володин подчеркнул, что принятые нововведения позволят с применением современных технологий усилить контроль в миграционной сфере и поспособствуют снижению числа преступлений.
Если эксперимент покажет положительные результаты, аналогичные меры будут введены и в других регионах России.
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Также, в случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они обязаны будут сообщить об этом МВД РФ в течение трёх рабочих дней.
Введённые меры не затрагивают дипломатов и граждан Белоруссии.
Володин подчеркнул, что принятые нововведения позволят с применением современных технологий усилить контроль в миграционной сфере и поспособствуют снижению числа преступлений.
Если эксперимент покажет положительные результаты, аналогичные меры будут введены и в других регионах России.
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Анастасия Чинкова