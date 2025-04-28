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Мигрантам продлили срок для легализации своего положения в России

Путин продлил мигрантам срок для легализации положения в стране до 10 сентября
Фото: istockphoto/RadekProcyk

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Мигранты могут легализовать свое положение в России до 10 сентября, либо должны покинуть страну. Соответствующий указ продлил глава государства Владимир Путин. Изначально срок устанавливался до конца апреля.
«Слова «по 30 апреля 2025 г.» заменить словами «по 10 сентября 2025 г.», — сказано в указе.

В отношении мигрантов-нелегалов в России работает режим высылки с 5 февраля. Иностранцев вносят в реестр лиц, подлежащих контролю. Режимом высылки ограничиваются их отдельные права и свободы. Нелегалы не могут менять место пребывания или жительства без разрешения полиции, водить транспорт, покидать регион проживания, покупать имущество, ставить недвижимость на учет в кадастре, открывать вклады и проводить прочие банковские операции.

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В Польше восхитились Путиным
Кандидат в президенты Польши Мацяк восхитился Путиным
28 апреля 2025, 21:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк восхитился российским лидером Владимиром Путиным, о чем заявил своему оппоненту Мареку Якубяку.
«Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — сказал Мацяк на соответствующий вопрос.
Первый тур польских выборов назначен 18 мая. Действующий лидер Анджей Дуда не сможет участвовать в голосовании, поскольку у него истекает второй срок подряд. По данным опросов, при необходимости второго тура в июне выйдут кандидаты Руфал Тшасковский от коалиции премьера Дональда Туска и глава института национальной памяти, кандидат «Права и справедливости» Кароль Навроцкий.

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Поставлена точка в споре, пойдет ли Трамп на третий срок
Эксперт Дудаков: в США не будут менять Конституцию для третьего правления Трампа
28 апреля 2025, 18:43

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В США не станут менять Конституцию ради третьего президентского срока Дональда Трампа, а все разговоры об этом похожи на информационный шум, заявил политолог-американист Малек Дудаков.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что и сам Трамп время от времени пользуется этим информационным шумом, в частности для того, чтобы «вызывать истерику» у своих оппонентов.
«Причем это всякий раз работает. Конечно, там никакого изменения Конституции не будет. Не будет никакой попытки обойти 22 поправку, которая ограничивает президентские сроки двумя для одного человека», — указал эксперт.
Дудаков отметил, что Трамп использует подобные обсуждения в свою пользу, так как отвлекает медийную повестку от реальных фактов и проблем.

В действительности, подчеркнул политолог, ждать третьего президентского срока от Трампа явно не стоит.

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Путин и Лукашенко поучаствуют в мероприятиях в Волгограде в честь Дня Победы
Путин и Лукашенко встретятся в Волгограде 29 апреля
28 апреля 2025, 16:05

Слева направо: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в Волгограде 29 апреля в рамках участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
«Главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — сказано в посте Кремля в соцсетях.
Президенты поучаствуют в Международном форуме «Великое наследие — общее будущее» и посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Перед этим Путин объявил перемирие в дни празднования юбилея Победы. Оно продлится с нуля часов 7 мая до полуночи 11 мая.

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#мир
#россия
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#день победы
#владимир путин
#александр лукашенко
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Бывшего замглавы Минцифры России осудили к девяти годам колонии за взятку
Бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина осудили к 9 годам колонии
28 апреля 2025, 12:42

Фото: iStock/konstantin71

Хамовнический суд Москвы вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина. Экс-чиновник обвинялся в получении взятки.
Паршин приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

По данным следствия, Паршин получил взятку в 3 млн 750 тыс рублей за предоставление грантов в сфере IT-решений для госсектора.

«Признать Паршина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей», — огласил решение суд, сообщает ТАСС.
Тюремный срок получил и второй фигурант дела — бывший генеральный директор «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Бизнесмен обвинялся в даче взятки. Моносов получил 8,5 года колонии строгого режима. Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 315 млн рублей.

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В Белоруссии допустили связь крупных лесных пожаров с украинскими поджогами
Белорусский министр Кулик связал лесные пожары в стране с поджогами из Украины
28 апреля 2025, 04:01

Фото: iStock/Gilitukha

Белоруссия усилила пожарные расчёты вдоль границы с Украиной из-за угрозы трансграничных лесных возгораний. Об этом заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1», не исключив умышленный поджог со стороны Украины.
По его словам, впервые в истории пожароопасный период в стране начался уже 21 февраля — это кажется подозрительным. Один из последних крупных пожаров перекинулся на белорусскую территорию с украинской стороны, охватив участок протяжённостью 1,5 км. Кулик отметил, что такие масштабы и скорость распространения огня наводят на мысли о целенаправленных действиях.

«Проблема сейчас — пожары. Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе) перешел с украинской территории (...) У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — приводит РИА Новости слова главы министерства в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Лесная отрасль Белоруссии переведена в режим повышенной готовности. Все силы сосредоточены на предотвращении новых очагов возгорания и оперативном реагировании на угрозы.

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