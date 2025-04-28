Мигрантам продлили срок для легализации своего положения в России

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Мигранты могут легализовать свое положение в России до 10 сентября, либо должны покинуть страну. Соответствующий указ продлил глава государства Владимир Путин. Изначально срок устанавливался до конца апреля.
«Слова «по 30 апреля 2025 г.» заменить словами «по 10 сентября 2025 г.», — сказано в указе.
В отношении мигрантов-нелегалов в России работает режим высылки с 5 февраля. Иностранцев вносят в реестр лиц, подлежащих контролю. Режимом высылки ограничиваются их отдельные права и свободы. Нелегалы не могут менять место пребывания или жительства без разрешения полиции, водить транспорт, покидать регион проживания, покупать имущество, ставить недвижимость на учет в кадастре, открывать вклады и проводить прочие банковские операции.
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Никита Кротов