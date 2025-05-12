В Клину завели уголовное дело против владельца «резиновой» квартиры

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы мигранты, выявили в Клину участковые в ходе проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Было установлено, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт девять иностранцев, однако реального места для проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Нарушителя отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у пенсионерки из Химок более 4,5 млн рублей.
Читайте также:
Финалистку «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер забили до смерти
В Кузбассе в страшнейшем ДТП погибли молодой мужчина и ребёнок
Бизнесмен Михаил Хубутия после зверского избиения Юлии Ван заявил, что платил ей за секс миллион рублей в месяц
Лев Каштанов