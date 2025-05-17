Власти США создают телешоу, в котором мигранты будут сражаться за гражданство

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Министерство внутренней безопасности США работает над созданием телешоу, в котором мигранты будут сражаться за американское гражданство. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Триши Маклафлин.
«Испытания для участников будут базироваться на различных американских традициях и обычаях. Ведомство открыто к любым „нестандартным предложениям“ в рамках этого проекта и особо заинтересовано в форматах, способных рассказать о том, „что значит быть американцем“ и какие привилегии дает гражданство США», — цитирует Маклафлин The New York Times и The Wall Street Journal.
За созданием идеи стоит продюсер Роб Уорсофф, который данное шоу охарактеризовал как: «позитивное любовное послание Америке». При этом отмечается, что в ходе проекта мигранты не будут подвергаться опасности. Daily Mail пишет, что проект уже поддержан главой министерства Кристи Ноэмом.
Шоу будет носить название «Американец». В качестве испытаний участникам предложат соревноваться в традиционных дисциплинах для различных регионов США. К примеру, состязания лесорубов, которые популярны в штате Висконсин.
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Иван Мусатов