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Власти США создают телешоу, в котором мигранты будут сражаться за гражданство

Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

Министерство внутренней безопасности США работает над созданием телешоу, в котором мигранты будут сражаться за американское гражданство. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Триши Маклафлин.
«Испытания для участников будут базироваться на различных американских традициях и обычаях. Ведомство открыто к любым „нестандартным предложениям“ в рамках этого проекта и особо заинтересовано в форматах, способных рассказать о том, „что значит быть американцем“ и какие привилегии дает гражданство США», — цитирует Маклафлин The New York Times и The Wall Street Journal.

За созданием идеи стоит продюсер Роб Уорсофф, который данное шоу охарактеризовал как: «позитивное любовное послание Америке». При этом отмечается, что в ходе проекта мигранты не будут подвергаться опасности. Daily Mail пишет, что проект уже поддержан главой министерства Кристи Ноэмом.

Шоу будет носить название «Американец». В качестве испытаний участникам предложат соревноваться в традиционных дисциплинах для различных регионов США. К примеру, состязания лесорубов, которые популярны в штате Висконсин.

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«Рожденный пить, приставать не может»: Наталья Селезнева рассказала правду о домогательствах Гайдая
Наталья Селезнева рассказала правду о домогательствах Гайдая
17 мая 2025, 05:01

Наталья Селезнева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай скончался уже более 30 лет назад. Несмотря на это, слухи о мастере киноискусства не утихают по сей день. Одним из них является то, что Гайдай мог домогаться до актрис в своих фильмах.
С таким обвинением выступила Наталья Варлей, сыгравшая в девушку Нину в «Кавказской пленнице». По словам актрисы, Гайдай приставал к ней на съемках фильма.

Наталья Селезнева вышла из затворничества и ответила коллеге в интервью для Андрея Малахова. Зина из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» видит ситуацию по своему.

«Там были я, он и искусствовед. Всем подарили ящик коньяка. Помню, я его ногой толкала, чтобы не тащить тяжесть в номер — он был роскошным, я расхаживала по нему в ситцевой рубашке. И вдруг в один из вечеров стук в дверь, слышу: „Наталья, открой, это Гайдай“. У меня все внутри перевернулось: „Два часа ночи, я давно сплю“. „Открой — пусти!“ — потребовал он. „Как вы можете? Я знаю вашу дочку Оксану с малых лет, я с Ниной в таких хороших отношениях. Не могу», — говорит Наталья.

Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Как оказалось, режиссер не хотел того, о чем изначально подумала Селезнева. Все оказалось намного прозаичнее. Наталья не впускала Гайдая около получаса, но в итоге приоткрыла дверь. Дальше диалог развивался так:

«Дай мне бутылочку коньяка», — сказал режиссер.

По признанию Селезневой, в этот момент у нее отлегло. Она прямо сказала Гайдаю, ей показалось, что он к ней пристает. На это Леонид ответил с улыбкой на лице:

«Наталья, запомни, рожденный пить, приставать к женщинам не может».

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

После Наталья назвала кощунством обвинения в сторону режиссера. Селезнева говорит, что Гайдай был гением, у которого другая направленность. Если бы это было правдой, то в первую очередь режиссер должен был пригласить ее, а не Варлей.

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«Ты без этой страны никто и ничто»: Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее высказывания о россиянах
Соседов о Пугачевой: ты без этой страны никто и ничто
17 мая 2025, 02:48

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее высказывания о россиянах. Ранее Примадонна назвала граждан РФ «холопами» и «рабами». В ответ на это Соседов прошелся по личности певицы.
Пугачева хвасталась получением израильского паспорта в соцсетях. Сейчас артистка курсирует между Израилем и Кипром, где у нее есть недвижимости. Общество негативно отреагировало на хвастовство звезды. В ответ Пугачева заявила:

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

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Соседов посчитал подобные высказывания недозволенными. Сергей защитил россиян и обратил внимание на личность самой Пугачевой.

«Нельзя прощать предательство. Это тебя не оправдывает, тем более если ты большой артист или был им когда-то. Ты наплевал на свою страну, которая дала тебе все: славу, успех, деньги. Ты без этой страны никто и ничто, и звать тебя никак. А потом ты называешь людей этой страны „рабами“ и „холопами“? Такое прощать нельзя. Это все от плохого воспитания, от невысокой культуры», — цитирует Соседова Starhit.

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей отметил, что такие качества у Примадонны были и раньше, только их скрывали талант, энергия и песни артистки. Теперь же в личности Пугачевой осталась только вульгарность.

«Это мы, зрители разных поколений, создали ей пьедестал, на который она взошла, благодаря которому стала богатой, знаменитой. Она не была культурным кодом страны. Культурный код — это то, что остается навсегда, а она не останется», — сказал Соседов.

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На фоне этого Сергей обратил внимание и на Лайму Вайкуле, которая выступала с критикой СССР. Певица заявляла, что ненавидит Советский Союз. В ответ на это Соседов задался вопросом:

«Кем бы ты была без Советского Союза вообще?».

Сергей предрек конец карьер Пугачевой и Вайкуле. К тому же Соседов предложил публике обратить внимание на высказывания артисток и сделать соответствующие выводы.

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«У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают?»: Ксения Собчак раскритиковала публику из-за хейта Авербуха
Собчак вступилась за Авербуха после хейта за слова об Арзамасовой
17 мая 2025, 01:18

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Скандальное интервью Ильи Авербуха Ксении Собчак вызвало шквал обсуждений общественности. Фигурист на протяжении всего разговора с журналисткой мило высказывался о жене Лизе Арзамасовой. Даже хорошие слова о супруге не стали поводом, чтобы не критиковать спортсмена.
Поводом для скандала стал рассказ Ильи о знакомстве с актрисой. Лиза решила попробовать себя в фигурном катании, где ее наставником и был Авербух.

«Лиза пришла абсолютно юная, трепетная. Я сказал: „Что мы будем делать с этим ребенком? Как это будет происходить?“ Но она была настроена кататься. Попробовали в паре с Максимом Стависким, начали выбирать темы более деликатные. И Лиза блестяще себя проявила. Но сказать, была ли любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная», — рассказал Илья в интервью Собчак.

Как пишет Starhit, на фоне истории Ксения обратила внимание на то, что тогда Лизе было всего 15 лет и по сути она являлась ребенком.

«Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было», — ответил Авербух.

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Эти слова и стали поводом для хейта спортсмена. Общественность резко отреагировала на такие слова. Дошло до того, что сама Ксения заступилась за фигуриста.

«Друзья, а что за лицемерие и „кипиш вокруг ничего“? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?» — ответила хейтерам Собчак.

Оставшееся интервью Авербух мило отзывался о Лизе и всем своим видом показывал, что ее любит. Илья признался, что в браке с Арзамасовой он счастлив. При этом ранее фигурист отмечал, что не решился бы создавать семью, если бы не встретил актрису.

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Стала известна личность мотоциклиста, сбившего насмерть артистку из «Москва слезам не верит» Елену Земляникину
Артистку Елену Земляникину сбил насмерть ранее судимый администратор ресторана
16 мая 2025, 22:34

Елена Земляникина (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Никулинский суд Москвы определил мотоциклиста, насмерть сбившего актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину, под домашний арест.
Инцидент случился на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Со слов актрисы Екатерины Стриженовой, ее золовка спешила к своим студентам. Елена Земляникина работала в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). По информации «МК», артистка переходила дорогу на красный свет, однако и водитель превысил скорость.

Сегодня выяснилось, что мотоциклом управлял 47-летний Сергей. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ и грабеж. До недавней аварии он трудился администратором в ресторане. По факту происшествия со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Прощание с Еленой Земляникиной запланировано на 17 мая.

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Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к Тейлор Свифт: «Она стала менее горячей»
Дональд Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала менее горячей
16 мая 2025, 22:34

Тейлор Свифт (Фото: Инстаграм* @taylorswift)

Президент США Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к певице Тейлор Свифт.
Со слов американского лидера, после его высказывания о том, что он ненавидит исполнительницу хита «Bad Blood», она стала не такой желанной.

«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал «Я ненавижу Тейлор Свифт», она стала менее горячей», — обратил внимание Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Соединенных Штатов Америки выложил пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это случилось после того, как артистка поддержала кандидатку в президенты США Камалу Харрис.

«Она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в стране, если будем идти за спокойствием, а не хаосом», — отмечала Тейлор Свифт.

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