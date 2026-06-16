В Москве идет набор в новое элитное подразделение Минобороны РФ — «БАРС-Москва»
В Москве стартовал набор в новое элитное подразделение Минобороны РФ — «БАРС-Москва». Основная задача добровольцев — защита воздушного пространства столичного региона от беспилотных летательных аппаратов противника с использованием новейших средств противодействия БПЛА.
Важно: служба в этом формировании не связана с участием в зоне СВО. Добровольцам предстоит работать с инновационными перехватчиками дронов, обеспечивая безопасность Москвы, Московской и Калужской областей. Контракт заключается сроком на один год, а для призывников этот период приравнивается к срочной службе.
Подразделение предлагает высокий уровень дохода: рядовой состав получает от 220 000 ₽ в месяц, командный — от 300 000 ₽. Кандидатам гарантировано 30 дней бесплатного обучения на базе в Москве и области с сохранением полного денежного довольствия на весь период подготовки.
К участию приглашаются мужчины-граждане РФ от 18 до 50 лет с группой здоровья А, Б или В (по заключению медкомиссии). Приоритет отдается кандидатам с высшим или средним специальным техническим образованием, опытом военной службы, участия в СВО или навыками пилотирования БПЛА. Место жительства и прописка значения не имеют.
Для семей военнослужащих предусмотрен широкий пакет государственной поддержки: пособия при рождении и на детей, места в детских садах, бесплатное питание и продленка в школах, кружки, секции, содействие в поступлении в колледжи и вузы, помощь пожилым родителям, профессиональное обучение и трудоустройство супругов, юридические и психологические консультации, а также льготы по ЖКУ.
Оставить заявку можно по ссылкам: на сайтах: контрактмо.рф; bplasvo.ru. Или в ботах: Макс, Телеграм. Телефон: +7 (495) 556-65-66. Запись доступна до 1 августа.
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