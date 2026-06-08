Минобороны формирует подразделение «БАРС-Москва» для защиты неба столицы от БПЛА

08 июня 2026, 17:02

Фото: Istock/shcherbak volodymyr

В подразделении «БАРС-Москва» предлагают службу по защите неба столицы от БПЛА с оплатой от 220 000 рублей в месяц. Ключевая задача подразделения Минобороны РФ — охрана воздушного пространства над Москвой, Московской и Калужской областями.