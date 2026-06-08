Минобороны формирует подразделение «БАРС-Москва» для защиты неба столицы от БПЛА
В подразделении «БАРС-Москва» предлагают службу по защите неба столицы от БПЛА с оплатой от 220 000 рублей в месяц. Ключевая задача подразделения Минобороны РФ — охрана воздушного пространства над Москвой, Московской и Калужской областями.
Работа с перехватчиками дронов не предполагает участия в СВО. Контракт заключают на год. Кандидаты проходят 30-дневное бесплатное обучение с сохранением полного денежного довольствия.
Требования: мужчины от 18 до 50 лет, граждане РФ, группы здоровья А, Б или В. Приоритет — для людей с техническим образованием, военным опытом или навыками пилотирования дронов.
Господдержка: пособия, места в детских садах, бесплатное питание в школах, кружки, помощь пожилым родственникам, юрконсультации и льготы на ЖКУ.
Ограничения: непогашенная судимость, следствие, тяжёлые заболевания (ВИЧ, туберкулёз, гепатиты), зависимости.
Набор закрывается 1 августа. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (495) 556-65-66, на сайте контрактмо.рф и через бота @bars_mo_bot.
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