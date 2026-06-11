Губернатор Воробьёв вручил государственные награды бойцам отряда БАРС
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды бойцам отряда БАРС. Вместе с близкими на торжественную церемонию в Дом правительства Подмосковья приехали 12 героев – командиры и стрелки, снайперы, операторы БПЛА и радиоэлектронной борьбы, бойцы медицинских подразделений.
С первых дней спецоперации добровольцы выполняют такие ответственные задачи, как штурм, разведка, охрана критически важных объектов и защита мирных жителей. Указом президента они удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».
«Сегодня мы собрались по поручению президента вручить награды за мужество, храбрость, отвагу и спасение людей нашим героям. С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. По традиции ребята приходят с близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнующая встреча. Вы – опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны», – сказал Воробьёв.
Губернатор вручил орден Мужества Дмитрию из Пущина. Офицер Росгвардии в отставке в 52 года прошёл специальные курсы, заключил контракт и вошёл в состав отряда. Выполнял боевые задачи как старший оператор БПЛА. Получив тяжёлое ранение, вернулся домой и стал активно участвовать в общественной жизни.
Двое бойцов отмечены медалью «За отвагу». Сергей из Дмитрова, майор МЧС в отставке, собирал и доставлял на фронт гумпомощь, а после событий в Курской области решил заключить контракт и отправился служить снайпером. Роман из Балашихи занимался радиоэлектронной борьбой и противодействием вражеским беспилотникам.
Восемь добровольцев отряда удостоены медали «За храбрость» II степени. В их числе – командир роты Гагик, для которого защита Донбасса началась ещё в 2014 году. Более 10 лет он служил в разных подразделениях и прошёл большой боевой путь.
За плечами Никиты из Лобни – год службы. В отряде он командовал минометным расчётом.
Среди награждённых – операторы беспилотных систем Даниил из Коломны и Сергей из Подольска. Даниил служил в ЛНР как начальник расчёта БПЛА, прикрывал отход группы. А стрелок-оператор Сергей уничтожил немало дронов противника на Запорожском направлении.
Медаль «За храбрость» II степени вручили старшине 3-й роты Виктору из Электростали, который провёл в зоне СВО полтора года. Во время эвакуации раненого его атаковал беспилотник. Боец успел сбить дрон, но сам получил ранение и контузию. Сейчас проходит лечение, но настроен вернуться к товарищам.
«Я услышал по рации, что наша рота эвакуирует раненых. Решил помочь. Взял каталку выдвинулся навстречу по открытой местности. Когда добрался до позиции, нас атаковал вражеский дрон. Успел прицелиться и выстрелить, но он взорвался прямо над головой. Получил контузию. Перевязал меня наш медик, тоже из БАРС», – поделился Виктор.
Первую помощь Виктору оказал стрелок-санитар Семён из Одинцова. Он также был удостоен медали. Такую же награду получили водитель медицинской роты Денис из Дмитрова, который участвовал в эвакуации раненых, и Павел из Подольска. У него за плечами – три контракта и служба на Херсонском направлении. Боец прошёл путь от наводчика артиллерии до заместителя командира роты.
А стрелку Алексею из Раменского за мужество и самоотверженность в экстремальной ситуации вручили медаль «За спасение погибавших».