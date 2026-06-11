Губернатор Воробьёв вручил государственные награды бойцам отряда БАРС

11 июня 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды бойцам отряда БАРС. Вместе с близкими на торжественную церемонию в Дом правительства Подмосковья приехали 12 героев – командиры и стрелки, снайперы, операторы БПЛА и радиоэлектронной борьбы, бойцы медицинских подразделений.





С первых дней спецоперации добровольцы выполняют такие ответственные задачи, как штурм, разведка, охрана критически важных объектов и защита мирных жителей. Указом президента они удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».

«Сегодня мы собрались по поручению президента вручить награды за мужество, храбрость, отвагу и спасение людей нашим героям. С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. По традиции ребята приходят с близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнующая встреча. Вы – опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я услышал по рации, что наша рота эвакуирует раненых. Решил помочь. Взял каталку выдвинулся навстречу по открытой местности. Когда добрался до позиции, нас атаковал вражеский дрон. Успел прицелиться и выстрелить, но он взорвался прямо над головой. Получил контузию. Перевязал меня наш медик, тоже из БАРС», – поделился Виктор.