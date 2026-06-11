Воробьёв с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта юным жителям Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с бойцами добровольческого отряда БАРС в преддверии Дня России вручил первые паспорта 30 юным жителям региона.
В их числе – дети участников СВО, победители и призёры конкурсов и олимпиад, волонтёры, юнармейцы, спортсмены, музыканты и танцоры из Балашихи, Воскресенска, Пушкина, Щёлкова, Подольска, Орехово-Зуева. Поддержать ребят приехали их близкие.
«В присутствии наших героев мы вручаем важный для каждого человека документ – паспорт гражданина России, который дети получают в 14 лет. Очень приятно, что рядом с ребятами – их близкие, родные. Это всегда особый момент, который запоминается на всю жизнь. Это другая степень самостоятельности и ответственности», – обратился к ребятам губернатор.
Он напомнил, что с паспортом можно планировать настоящее и будущее, советуясь с семьёй, близкими и друзьями.
«Всегда очень важно, чтобы в школе, в коллективе, в кругу друзей были те, на кого можно равняться, с кого брать пример. Здесь присутствуют неравнодушные девчонки и мальчишки, проявившие себя в учёбе и добрых делах. Мы это знаем и ценим. Уверен, что всех вас в жизни ждёт успех», – заключил губернатор.Паспорт гражданина России получил Ярослав Орлов из Балашихи. Молодой человек углублённо изучает физику и математику, увлекается БПЛА, является призёром Международного конкурса юных инженеров и победителем турниров по управлению дронами.
«Увлекаюсь беспилотниками и робототехникой. Два года назад у нас в школе открылся кружок, где мы учимся управлять дронами. Я участвовал в разных турнирах. Мой отец – инженер-строитель. Я же в будущем планирую учиться на инженера-электронщика. Мне нравиться идея, что сам смогу создавать роботов», – поделился ученик гимназии №1 из Балашихи Ярослав Орлов.
София Сидякина из Клина – чемпионка России по акробатическим танцам, победительница Всемирной танцевальной Олимпиады в индивидуальном зачёте. А активистка «Движения первых» Эвелина Симомина из Щёлкова имеет первый юношеский разряд по фигурному катанию.
«Я участвую в соревнованиях. После девятого класса планирую поступить в колледж физкультуры и спорта, а потом пойти в университет, чтобы стать тренером. Очень рада, что мне вручили паспорт. Теперь смогу работать на ледовой арене у нас в Щёлкове, меня там уже ждут. Начну тренировать девочек и мальчиков от трёх до 10 лет», – рассказала ученица школы №12 города Щёлково Симонина.
Полина Панина из Орехово-Зуева помогает благоустраивать места захоронений воинов Великой Отечественной войны. Мама Полины, Татьяна Панина, – учитель истории, заместитель директора по воспитательной работе Куровской гимназии.
«Я очень счастлива сейчас здесь находиться и видеть наших бойцов. Хочу выразить вам огромную благодарность. Как учитель истории считаю, что очень важно прививать подрастающему поколению ценности, любовь и уважение к Родине. Андрей Юрьевич, спасибо, что помогаете делать это, помогаете детям развиваться, строите учебные и спортивные учреждения, учреждения дополнительного образования», – сказал педагог.
Удачи ребятам пожелали и бойцы отряда БАРС.
«Хочу поздравить с вашим первым, очень важным документом. Гордитесь своей страной, будьте настоящими патриотами! Старайтесь как можно больше делать для нашей любимой России, переживайте за неё всей душой. И удачи вам», – сказал ребятам один из бойцов Сергей.Паспорт вручили и Анастасии Шерстнёвой из Рузы. Она тоже участник «Движения Первых», член клуба «Искорка добра», который помогает детям и семьям в трудной жизненной ситуации. Девушка увлекается пением, занимается в вокально-хоровой студии «Алые паруса».