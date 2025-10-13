В Москве клиентке дважды продали бракованные машины
Жительница Москвы столкнулась с серьёзными проблемами после покупки двух подержанных автомобилей в автосалоне «Маркар». Как выяснил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА», сначала девушка приобрела внедорожник Foton Sauvana за 1,6 миллиона рублей. Однако вскоре выяснилось, что номер двигателя не совпадает с тем, что был указан в документах.
Отправив автомобиль на диагностику в сервис, клиентка получила неприятный сюрприз — двигатель оказался неисправен, и по словам специалистов, машина могла загореться прямо во время езды.
Потребовав возврата денег, женщина получила предложение обменять бракованный внедорожник на Hyundai Santa Fe, который стоил на 100 тысяч рублей дороже. Однако новый автомобиль тоже оказался проблемным: диагностика показала сильную коррозию и разрушение внутренних деталей.
После долгих разбирательств покупательнице удалось вернуть деньги за второй автомобиль. Сейчас она пытается компенсировать остальные понесённые расходы, но автосалон отказывается возмещать затраты. Девушка готовит иск в суд.
