В Москве клиентке дважды продали бракованные машины

13 октября 2025, 18:03

Фото: iStock/VTT Studio

Жительница Москвы столкнулась с серьёзными проблемами после покупки двух подержанных автомобилей в автосалоне «Маркар». Как выяснил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА», сначала девушка приобрела внедорожник Foton Sauvana за 1,6 миллиона рублей. Однако вскоре выяснилось, что номер двигателя не совпадает с тем, что был указан в документах.